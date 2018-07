POL-GM: 090718-790: Sprinter und Küchengeräte gestohlen

Waldbröl / Morsbach (ots) - Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in eine Lagerhalle in der Friedrich-Engels-Straße eingebrochen und haben einen Mercedes Sprinter gestohlen. Im Tatzeitraum zwischen 18 Uhr am Sonntagabend und 5:30 Uhr am heutigen Montag (9.Juli) stemmten die Täter, nach bisherigen Erkenntnissen, das Rolltor zur Lagerhalle hoch und gelangten so in die Firmenhalle. Von hier aus öffneten sie gewaltsam mehrere Türen, um in den Bürotrakt zu gelangen. Dort entwendeten sie Bargeld sowie den Fahrzeugschlüssel für einen Mercedes Sprinter, der in der Lagerhalle stand. Die Täter nutzten den gestohlenen Schlüssel und entwendeten den Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen GM-HR9019. In dem Transporter befanden sich diverse Werkzeuge und Arbeitsmaterialien.

Im Rahmen eines weiteren Einsatzes in Morsbach stellte die Polizei gestohlene Werkzeuge aus dem Sprinter sicher. Am Montagmorgen waren die Beamten zu einem weiteren Einbruch gerufen worden. Bei dem Tatort handelt es sich um ein Küchenstudio im Ellinger Weg in Morsbach. Die Täter hatten im Zeitraum zwischen 17 Uhr am Sonntag und 7 Uhr am Montagmorgen (9.Juli) versucht, die Türen an der Gebäuderückseite zu öffnen. Sie scheiterten jedoch an den guten Sicherungsvorrichtungen. Die Täter schafften es allerdings gewaltsam das Rolltor zur Lagerhalle hochzuschieben und daraus zahlreiche Küchengeräte zu entwenden. Vor dem Küchenstudio fanden die Beamten gestohlene Werkzeuge, die augenscheinlich aus dem Einbruch in Waldbröl stammten. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter den gestohlenen Sprinter nutzten, um die Küchengeräte abzutransportieren.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter 02261 81990.

