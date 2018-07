POL-GM: 080718-788: Randalierer schlug Loch in Hauswand

Gummersbach (ots) - Ein 48-jähriger Gummersbacher hat am Samstag (7.Juli) um 0:15 Uhr auf der Kölner Straße in Gummersbach-Niederseßmar randaliert. Er hob einen Gullideckel aus der Verankerung und zerriss nach eigenen Angaben eine Absperrkette zu einem Grundstück. In seiner Wohnung ging es weiter - dort schlug er ein etwa Einquadratmeter großes Loch in die Hauswand. Der 48-Jährige wurde auf Anordnung des Ordnungsamts in eine entsprechende Klinik eingewiesen.

