POL-GM: 080718-787: Angelteich und Fischerhütte im Visier von Dieben

Oberbergischer Kreis (ots) - In den letzten Tag zog es auch Diebe in die Nähe von Gewässern. In Lindlar-Frielingsdorf drangen Unbekannte zunächst in eine Gartenlaube in der Straße "Scheeler Mühle" ein und entwendeten dort eine Angel. Anschließend fischten sie etwa 20 Forellen aus dem dortigen Teich und flüchteten mit Angel und Fischen in unbekannte Richtung. Gewaltsam verschafften sich Diebe in der Neuenbergstraße in Lindlar-Scheel Zugang zu einer Fischerhütte. Hier entwendeten sie diverse Gartengeräte. Auch in Gummersbach-Wasserfuhr verschafften sich die Diebe Zugang zu einem eingezäunten Gartenbereich in der Kotthauser Straße. Mehrere Forellen entwendeten sie aus dem dortigen Teich und flüchteten anschließend mit ihrer Beute.

Hinweise bitte an die Polizei unter 02261 81990.

