POL-GM: 090718-789: Rollerfahrer verliert in Kurve die Kontrolle und stürzt

Radevormwald (ots) - Ein 28-jähriger Wuppertaler hat am Sonntagnachmittag (8.Juli) auf der L81 die Kontrolle über seinen Roller verloren und ist gestürzt.

Um 17:05 Uhr fuhr der Wuppertaler auf der L 81 (Honsberger Straße) aus Radevormwald kommend in Richtung "Heider Steg". Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, kam nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in die Leitplanke. Es gelang ihm vorher abzuspringen. Er zog sich leichte Verletzungen zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. An dem Roller entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

