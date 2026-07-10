Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Vogelbeobachtung: Radfahrer bei Sturz verletzt
Euskirchen (ots)
Ein 82-Jähriger befuhr am Donnerstag (9. Juli) um 17 Uhr mit seinem Fahrrad die Michaelstraße in Euskirchen kommend von der Amundsenstraße. Der Mann schaute während der Fahrt nach oben, um Vögel zu beobachten und verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich. Ersthelfer kümmerten sich um ihn. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.
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