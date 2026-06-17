Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl aus ehemaligem Brauhaus

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 3. Juni, 15 Uhr, bis Samstag, 13. Juni, 15 Uhr, gelangten Unbekannte auf bislang unbekannte Weise in ein ehemaliges Brauhaus in der Talsperrenstraße in Euskirchen-Kirchheim.

Das Gebäude befindet sich derzeit im Umbau.

Im Gebäude suchten die Unbekannten mehrere Räumlichkeiten auf.

Hierzu wurden auch verschlossene Räume gewaltsam geöffnet.

Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten die Unbekannten einen Feuerlöscher von der Wand und beschädigten damit die Verriegelung einer Tür, um in weitere Bereiche des Gebäudes zu gelangen und das Diebesgut abzutransportieren.

Von einer Terrasse entwendeten die Unbekannten fünf Laternen.

Darüber hinaus wurden aus weiteren Räumlichkeiten vier Kronleuchter, mehrere Küchengeräte und etwa 400 Meter Kabel gestohlen.

Zudem entwendeten die Unbekannten verschiedene Werkzeuge.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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