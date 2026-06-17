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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Scheibe an Schule beschädigt

Schleiden (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 12. Juni, 15 Uhr, bis Montag, 15. Juni, 7.30 Uhr, beschädigten Unbekannte die Glasscheibe einer Eingangstür einer Schule in der Straße "Am Mühlenberg" in Schleiden.

Vor der Tür wurde ein etwa zehn Kilogramm schwerer Stein aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Scheibe mit dem Stein beworfen. Das Glas der Tür wurde dabei beschädigt, zerbrach jedoch nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zudem wird geprüft, ob ein Zusammenhang mit einem Vorfall vom Sonntag besteht, bei dem in der Schule Benzin verschüttet wurde.

In diesem Zusammenhang konnten zwei Tatverdächtige angetroffen werden. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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