Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Klimagerät geriet in Brand

Schleiden (ots)

Am Montag (30. Juni) kam es gegen 13.05 Uhr zu einem Brand in einer Bankfiliale in der Straße Am Markt in Schleiden.

Mitarbeiter bemerkten eine Rauchentwicklung im Gebäude.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Klimagerät in Brand.

Ein Mitarbeiter konnte das Gerät auf einen angrenzenden Balkon verbringen.

Dort konnte das Klimagerät von der Feuerwehr gelöscht werden.

Während der Löscharbeiten wurde die Bank sowie ein angrenzendes Gebäude vorsorglich geräumt. Zwei Personen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser gebracht.

Zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell