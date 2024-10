Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Kasse gegriffen und Geld entnommen

Euskirchen (ots)

Am Samstag (12. Oktober) beabsichtigte ein Unbekannter zunächst gegen 14.15 Uhr einen Dekoartikel in einem Geschäft in der Berliner Straße in Euskirchen zu bezahlen.

Als die Verkäuferin die Kasse öffnete, fragte der Unbekannte, ob er einen 50 Euro-Schein mit einem "D" in der Nummer als Rückgeld erhalten könnte.

Nachdem dies von der Verkäuferin verneint wurde, lehnte sich der Unbekannte über die Theke und griff eigenständig in die Kasse.

Aus der Kasse entwendete der Unbekannte Bargeld im oberen dreistelligen Euro-Bereich.

Die Verkäuferin konnte dem Mann noch Scheine aus der Hand reißen, trotzdem konnte er mit den restlichen Euro-Scheinen aus dem Geschäft laufen.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 40 Jahre alt - ca. 1,80m groß - kräftige Statur - südländischer Phänotyp - kurze schwarze Haare - drei Tage Bart.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell