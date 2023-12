Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte zünden Sitzbank an

Kall (ots)

Am Mittwoch, den 20. Dezember, zündeten Unbekannte gegen 19.20 Uhr in einer Bushaltestelle auf der Gemünder Straße in Kall eine Sitzbank an.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Der Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro Bereich

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell