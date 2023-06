Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Dachstuhlbrand

53894 Mechernich-Weyer (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in Mechernich-Weyer auf der dortigen Hauptstraße am Freitag Abend der Dachstuhl eines Hauses in Brand. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an und machten das Absperren der Straße bis zum Montag der folgenden Woche notwendig. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Der Brandort wurde durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell