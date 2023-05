Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bürgersprechstunden werden fortgesetzt - Polizeipräsenz erhöht

Nettersheim-Marmagen (ots)

Wie bereits angekündigt, ist die Präsenz der Polizei und des Ordnungsamtes (u.a. gemeinsame Streifen) in der Gemeinde Nettersheim in den letzten Wochen erhöht worden. Hintergrund sind die gestiegenen Fallzahlen, insbesondere in Marmagen. Die nächsten Bürgersprechstunden finden am Dienstag (16. und 23. Mai) um 10 Uhr und am Donnerstag (25.Mai) um 18 Uhr auf dem Dorfplatz / Eiffelplatz in Marmagen statt.

Nutzen Sie gerne weiterhin die Möglichkeit, sich in dieser Zeit mit den Vertretern der Polizei und des Ordnungsamtes auszutauschen und Fragen zu stellen. Die Kollegen haben ein offenes Ohr.

"Wer Straftaten beobachtet, sollte sich nicht scheuen, den Notruf 110 zu wählen", sagt der Abteilungsleiter Polizei, Polizeidirektor Harald Mertens.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell