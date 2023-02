POL-EU: Betrunkener in Gewahrsam genommen

Mechernich (ots) - Einbrecher drangen in der Straße Im Sande in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Dabei wurden augenscheinlich Bargeld und Schmuck gestohlen. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die Tatzeit lag am Montag (30. Januar) in der Zeit von 6.30 bis 21.40 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 ...

