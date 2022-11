Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfall zwischen Pkw und Pedelecfahrer - Polizei sucht Zeugen

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag (10. November), um 10.55 Uhr, kam es in Euskirchen im Kreuzungsbereich Keltenring / Erftstraße zu einen Verkehrsunfall zwischen einem dunklen Pkw-Kombi und einem Pedelecfahrer.

Der Pedelecfahrer befuhr den Keltenring Richtung Kölner Straße. In Höhe der Kreuzung beachtete ein, in gleicher Richtung fahrender dunkler Pkw, nicht die Vorfahrt des Pedelecfahrers und bog nach rechts in die Erftstraße ab.

Dabei kam es zu einer Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem Pedelcfahrer. Der Pedelecfahrer stürzte und verletzte sich. Er wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich nach ersten Ermittlungen um einen dunklen Kombi.

Die Polizei Euskirchen fragt: Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Kann jemand ergänzende Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und -führer machen?

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell