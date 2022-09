POL-EU: Betrunkener Fahrer schlief im Pkw

Euskirchen-Flamersheim (ots) - Auf einem Parkplatz in Euskirchen-Flamersheim wurde in der Nacht zum heutigen Dienstag (1.49 Uhr) in der Christian-Schäfer-Straße ein aufgestellter Geldautomaten-Container gesprengt. Schaden an Wohngebäuden entstand nicht. Zeugen beobachteten vier männliche Täter, die sich in einem Fahrzeug entfernten. Da am Tatort Geldscheine zurückblieben, ist davon auszugehen, dass die Täter Beute ...

