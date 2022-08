Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geldautomaten Sprengung

Mechernich (ots)

Heute Früh gegen 1.36 Uhr sprengten bisher Unbekannte einen Geldautomaten der Kreissparkassen - Filiale an der Weierstraße in Mechernich. Zuvor hörten aufmerksame Zeugen Geräusche. Sie beobachteten zwei dunkel gekleidete Männer, die aus dem Anbau kamen. Durch die Medienberichte über die Sprengungen von Geldautomaten sensibilisiert, informierten sie über den Notruf die Polizei Euskirchen. Kurz danach gab es zwei Detonationen. Zwei maskierte Personen rannten in den durch die Sprengung erheblich geschädigten Glasbau, erschienen kurze Zeit später und liefen zu einem dunklen Audi. Der wartende Fahrer raste mit den beiden Unbekannten über die Bleibergstraße in unbekannte Richtung davon. Die Fahndung blieb bisher erfolglos. Verletzte gab es nicht. Ob die drei Unbekannten Beute machten, ist noch unklar. Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell