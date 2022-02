Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einkaufsmarkt aufgehebelt

Euskirchen-Stotzheim (ots)

Eine noch unbestimmte hohe Anzahl von Zigaretten erbeuteten Diebe bei einem Einbruch am frühen Mittwochmorgen (02.48) in einen Markt an der Straße "Im Krautgarten". Der oder die Täter hebelten mit brachialer Gewalt eine Nebeneingangstür zum Markt auf. Anschließend entleerten sie sämtliche mit Zigaretten befüllten Regale in den Kassenbereichen.

