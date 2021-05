Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tödlicher Verkehrsunfall

Nettersheim-Tondorf (ots)

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus der rheinlandpfälzischen Gemeinde Hümmel befuhr am Sonntagnachmittag (16.27 Uhr) die Kreisstraße 79 von Tondorf in Richtung Falkenberg. Aufgrund der Unfallspuren schnitt er eine Kurve und kollidierte dort frontal mit einer entgegenkommenden Kradfahrerin. Die 57-jähirge Frau aus Mönchengladbach verstarb noch an der Unfallstelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell