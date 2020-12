Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kerze auf Adventskranz setzt Wohnzimmer in Brand

KallKall (ots)

Am 24.12.2020, um 11:45 Uhr, kam es zu einem Brandgeschehen in Kall-Sistig in der Kalkgasse. Eine Kerze des Adventskranzes setzte zunächst den Esszimmertisch in Brand. Der Brand dehnte sich von dort auf das gesamte Wohnzimmer aus. Die Wohnungsinhaber waren zur Brandzeit nicht anwesend; das Brandgeschehen wurde von einem Nachbarn durch ausgelösten Rauchmelder bemerkt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Kall gelöscht werden. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

