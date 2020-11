Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Münstereifel EicherscheidBad Münstereifel Eicherscheid (ots)

Am 27.11.2020 kam es im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 21:25 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter hebelten augenscheinlich während der Abwesenheit der Bewohner ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Haus. Sämtliche Zimmer wurden durchsucht. Aus dem Haus wurden Bargeld, Schmuck und ein Laptop entwendet. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

