Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Frontalzusammenstoß mit Gegenverkehr

53879 Euskirchen (ots)

Offenbar aufgrund eines internistischen Vorfalles verlor Dienstagmittag (14.00 Uhr) ein 33- Jähriger aus Erftstadt auf der Landstraße 194 die Kontrolle über seinen Pkw. In der Folge überfuhr er eine Mittelinsel und prallte frontal mit einem Pkw eines 32- Jährigen aus Euskirchen zusammen. Nach Angaben von Zeugen befuhr der Erftstädter die Landstraße 194 von Weilerswist nach Euskirchen. In Höhe der "Erlenhofkreuzung" fuhr er dann in den Gegenverkehr. Durch das Überfahren der Insel wurden mehrere Verkehrszeichen aus ihren Verankerungen gerissen. Diese prallten gegen zwei weitere Pkw. Der 33- Jährige sowie der 32- Jährige Euskirchener wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die beiden weiteren Beteiligten blieben unverletzt. Bei ihnen entstanden jedoch Schäden an ihren Fahrzeugen. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich der Landstraßen 194 und 182 gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell