Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Mobilfunktelefone entwendet

53881 Euskirchen- Großbüllesheim (ots)

Bei einem Einbruch in eine Logistikfirma an der Barentstraße erbeuteten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag mehrere Telefone. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Diebe eine Tür zu den Räumlichkeiten der Firma auf und entwendeten zu den Telefonen auch mehrere Fahrzeugschlüssel des Unternehmens. Fahrzeuge selbst wurden nicht entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell