Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hochwertigen Pkw gestohlen

Zülpich-Hoven (ots)

Freitagmorgen (07.08.2020, 6.50 Uhr) bemerkte der Halter eines schwarzen Audi S Q5 den Diebstahl seines Fahrzeugs. Er hatte seinen Pkw bereits am vergangenen Mittwoch an der Straße vor seiner Wohnanschrift an der Bürvernicher Straße abgestellt. Offenbar wurde das Fahrzeug in der Nacht zu Freitag durch Unbekannte entwendet. Das Fahrzeug verfügte über eine Keyless-Go Funktion.

