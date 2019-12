Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Beim Fußball-Hallenturnier: Zuschauer schlug Schiedsrichter ins Gesicht

53919 Weilerswist (ots)

In der Erft-Swist-Halle wurde am gestrigen Sonntag ein Fußballturnier durchgeführt. In einer Spielpaarung kam es am Nachmittag (16.55 Uhr) zu einem härteren Foulspiel, das der Schiedsrichter (33) durch eine Zwei-Minuten-Strafe ahnden wollte.

Es kam jedoch zu einer Rudelbildung, in dessen Verlauf ein Zuschauer (24) von der Tribüne auf das Feld stürmte und den Schiedsrichter einen gezielten Faustschlag ins Gesicht verpasste.

Der Schiedsrichter suchte umgehend ein Krankenhaus auf. Der Beschuldigte wurde durch den Veranstalter der Halle verwiesen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell