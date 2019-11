Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Einfamilienhaus eingebrochen

53909 Zülpich-Dürscheven (ots)

Einen Sachschaden von über tausend Euro verursachten Diebe in der Nacht zu Mittwoch bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Neuenthaler Weg. Mittwochmorgen bemerkte ein Verantwortlicher den Einbruch in das Haus. Die Diebe hatten ein Fenster brachial aus der Verankerung gerissen und dieses im Innenraum abgestellt. Danach hebelten sie eine Zwischentür auf und gelangten so in alle Räume. Diese wurden durchsucht und Schmuck entwendet. Der genaue Beuteschaden steht zurzeit noch nicht fest.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell