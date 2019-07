Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Gaststätte eingebrochen

53879 Euskirchen (ots)

Computerhardware, ein Mobilfunktelefon und Bargeld erbeuteten Diebe bei einem Einbruch in eine Gaststätte an der Wilhelmstraße. Nachdem die Diebe eine Tür eines Seiteneingangs aufgehebelt hatten, gelangten sie in den Gastronomiebereich. Hier gingen sie zur Geschäftskasse und brachen diese auf. Das darin befindliche Münzgeld, wie auch das neben der Kasse liegende Tablet und das Telefon nahmen die Diebe mit.

