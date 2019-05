Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unter Vorhalt eines Messers Geld geraubt

53894 Mechernich (ots)

Als ein 23-Jähriger mit seinem 20-jährigen Bekannten Samstagabend (23.50 Uhr) über den Mechernicher Weg nach Hause ging, wurde er von zwei dunkel gekleideten Männern an der Ecke "Becherhofer Weg" nach Feuer gefragt. Nachdem sich eine Zigarette angezündet wurde, gab man das Feuerzeug zurück, bedrohte nun mit einem Brotmesser den 23-Jährigen und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Offenbar war der Geschädigte vor Schreck gelähmt und bewegte sich nicht. Einer der Angreifer fasste ihm in die Gesäßtasche, zog die Geldbörse heraus und entnahm 15 Euro Bargeld. Das Portemonnaie wurde auf die Straße geworfen und beide flüchteten in Richtung Tankstelle.

Täterbeschreibungen: Ein männlicher Angreifer war ziemlich dick; 180 cm groß; trug einen Schnäuzer-Bart sowie eine schwarz/graue Chicago Bulls Jacke.

Der zweite Täter war circa 175 cm groß und schlank.

