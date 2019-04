Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schwerverletzter 18-Jähriger hatte keinen Führerschein

53945 Blankenheim-Freilingen (ots)

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr kollidierte ein 18 Jahre alter Mann mit einem Leichtkraftrad in Höhe des Freilinger Sees mit dem Bordstein. Er befuhr die Kreisstraße 41 und verlor in einer Linkskurve, trotz eines Bremsvorgangs, die Kontrolle über die Maschine. Er kam zu Fall und rutschte circa 18 Meter über den Gehweg. Nach seinem Unfall wurde der junge Mann von einem Notarzt behandelt. Er kam schwerverletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ermittlungen ergaben, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Schadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell