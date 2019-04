Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkohol im Straßenverkehr

Euskirchen (ots)

Am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen Pkw, der die Stresemannstraße in Euskirchen befuhr. Dabei stellten sie bei dem 47-jährigen männlichen Fahrzeugführer aus Weilerswist Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von mehr als 1,5 Promille, so dass dem Mann auf der Polizeiwache Euskirchen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell