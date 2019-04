Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zusammenstoß mit Verletzten

53949 Dahlem (ots)

Eine 70-Jährige aus Dahlem befuhr am Donnerstag (10.03 Uhr) die Bundesstraße 421 in Richtung Stadtkyll. Sie wollte nach links auf die Bundesstraße 51 in Richtung Blankenheim auffahren. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw eines Mannes (82), ebenfalls aus Dahlem. Beim Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrer und kamen ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

