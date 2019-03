Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher kam tagsüber

53909 Zülpich (ots)

Vermutlich mit einem Stein warf ein unbekannter Täter am Dienstag in der Zeit von 6.40 bis 16.40 Uhr die Scheiben eines Einfamilienhauses in der Römerallee ein, um so ins Innere zu gelangen. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Der oder die Täter fanden Bargeld und Schmuck. Durch ein weiteres Fenster verließ der oder die Einbrecher das Haus wieder. Dabei wurde ein Teil der Beute zurückgelassen. Es entstand Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

