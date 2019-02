Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vergeblicher Einbruchsversuch in Tankstelle

53879 Euskirchen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (03:50 Uhr) versuchte eine männliche Person durch körperliche Gewalteinwirkung die Tür zu einer Tankstelle auf der Roitzheimer Straße in Euskirchen zu öffnen. Zuvor hatte diese versucht eine Scheibe mittels Ellbogen zu zerschlagen. Auch ein Sprung gegen die Schiebetür führte nicht zum Erfolg, so dass sich die Person daraufhin entfernte. Der Täter hinterließ einen Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

