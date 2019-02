Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Supermarkt

53894 Mechernich-Kommern (ots)

Im Laufe der Nacht zu Dienstag gelangten unbekannte Täter in den Verkaufsraum eines Verbrauchermarktes an der Straße "Wingert" in Kommern. Sie hebelten die Eingangstür auf und brachen die im Kassenbereich befindlichen Zigarettenstände auf. Hieraus wurden beinahe alle Zigarettenpackungen gestohlen. Weiterhin versuchten sie die Tür zu den Aufenthaltsräumen aufzubrechen, was jedoch misslang. Sie beschädigten außerdem einen der Notausgänge, hinterließen einen hohen Sachschaden und machten Beute im mittleren vierstelligen Eurobereich.

