Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Planenschlitzer lassen Fahrzeug zurück

53919 Weilerswist (ots)

Durch Zivilkräfte der Polizei konnten am frühen Dienstagmorgen (03.28 Uhr) mehrere Personen an Lastwagen auf dem Parkplatz "Am blauen Stein" an der Autobahn 61 festgestellt werden. Es war zu erkennen, dass die Gruppe sich arbeitsteilig an den Planen der dort abgestellten Lkw zu schaffen machte. Insgesamt wurden drei Planen aufgeschnitten. Von zwei Fahrzeugen wurde Waren entnommen und in einen Kleintransporter umgeladen. Nach kurzer Zeit flüchteten die Diebe mit geringer Beute mit zwei Fahrzeugen vom Rastplatz. Während der Nachfahrt auf der Autobahn 61 wechselten die Fahrzeuge auf die Autobahn 1 in Richtung Köln. Der benutzte Pkw beschleunigte und ließ den Transporter alleine weiterfahren. Als der Transporter auf den Rastplatz Ville fuhr, sollte er angehalten und kontrolliert werden. Als der Fahrer die Absicht der Polizei erkannte, lenkte er sein Fahrzeug auf den angrenzenden Grünstreifen. Hier kollidierte er mit einer Sitzbank. Der Fahrer flüchtete in ein angrenzendes Waldstück. Trotz Suchmaßnahmen konnte der Flüchtende nicht mehr aufgegriffen werden. Das zurück gelassene Fahrzeug wurde sichergestellt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell