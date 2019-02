Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nachtrag zu Brand im Sägewerk: 10.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt

53937 Schleiden-Harperscheid (ots)

Bei einem Großbrand in der Nacht zum 07.02.2019 geriet die Produktionshalle eines holzverarbeitenden Betriebs in Harperscheid an der Straße "Gartzbroich" in Vollbrand. Es entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat in der Tatnacht oder in den Tagen zuvor Auffälligkeiten im Bereich des Sägewerks selbst oder in der Ortslage Harperscheid wahrgenommen?

Für Hinweise, die zur Ergreifung des Tatverdächtigen führen, wird von der Staatsanwaltschaft Aachen sowie durch das geschädigte Unternehmen eine Belohnung in Höhe von insgesamt 10.000 Euro ausgesetzt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251/799-525 oder 02251/799-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Über die Zuerkennung und Verteilung dieser Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges nach Maßgabe der Bedeutung der einzelnen Hinweise entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Personen bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von Straftaten gehört.

