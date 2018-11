POL-EU: Gesuchter Mann aufgefunden - Einsatz von Hubschrauber und Suchhunden

53925 Kall-Keldenich (ots) - Ein 69-jähriger Mann aus der Gemeinde Kall, der seit dem gestrigen Montagabend unauffindbar war, ist aufgefunden. Er war zuletzt in der Ortschaft Keldenich und wurde am heutigen Vormittag in der Nähe seines letzten Aufenthaltsorts in einem Wohnhaus gefunden.

Die Polizei Euskirchen suchte am gestrigen Montagabend mit einem Diensthund (Mantrailer) und einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera nach dem Vermissten.

Da die durchgeführten Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Mannes führten, wurde die Suche am heutigen Dienstagmorgen fortgesetzt. Erneut war ein Hubschrauber eingesetzt. Zudem unterstützten Rettungshunde (Flächensuchhunde) unter Federführung des Roten Kreuzes die Suche, die sich auf ein Waldgebiet in der Nähe des Wohnorts und im näheren Umfeld konzentrierte.

Da eine medizinische Untersuchung des Mannes erforderlich war, kam er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell