POL-EU: Trickdieben aufgesessen

53879 Euskirchen (ots) - Eine 40-jährige Frau aus Euskirchen wurde am Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr in der Wilhelmstraße Opfer eines Trickdiebstahls. Russisch-sprachige Täterinnen täuschten ihr demnach vor, sie von einem Fluch befreien zu wollen. Dazu musste sie all ihr Geld in eine Serviette stecken, um es mit verschiedenen Handlungen und Gebeten mit positiver Energie aufzuladen. Als das Geld dann in der Serviette durch die Hände der hilfsbereiten Diebinnen ging, verschwand es auf unbekannte Weise, was die Geschädigte leider zu spät bemerkte. Die Täterinnen machten Beute im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell