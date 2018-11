POL-EU: Diebstahl von Baumaterialien

53879 Euskirchen (ots) - Am Dienstagabend (19.00 Uhr) befuhren unbekannte Täter mit einem Pkw ein Parkhaus in der Spiegelstraße. In einem der Parkdecks waren Materialien der nahegelegenen Baustelle gelagert. Wie auf einer Videoaufzeichnung zu sehen ist, fuhren die Täter an diese Lagerstätte heran und entwendeten offenbar die dort stehenden 29 Eimer mit Bodenbelägen. Die Beute hat einen Wert im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell