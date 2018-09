POL-EU: Einbrecher verursachen hohen Sachschaden

53902 Bad Münstereifel (ots) - Bei einem Einbruch in die Grundschule Mutscheid an der Arandstraße erbeuteten die Diebe einen geringen Bargeldbetrag. Der Hausmeister hatte Montagmorgen (07.15 Uhr) die aufgehebelte Eingangstür zur Schule entdeckt. Der oder die Einbrecher hatten über das vergangene Wochenende diese Tür sowie weitere Türen aufgebrochen und beschädigt. In Schulräumen und dem Lehrerzimmer wurden alle Schränke und Schreibtische geöffnet und durchsucht. Einen aufgefundenen kleinen Bargeldbetrag nahmen die Diebe mit. Der entstandene Sachschaden liegt im oberen vierstelligen Bereich.

