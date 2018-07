POL-EU: Verdächtiger Gegenstand löste Polizeieinsatz aus

53879 Euskirchen (ots) - Ein abgestellter Koffer sorgte am Dienstagnachmittag (16.53 Uhr) für einen Einsatz. In einer Tanzschule in der Roitzheimer Straße leitete eine Lehrerin (47) gerade eine Tanzstunde mit 25 Kindern. Sie bemerkte eine männliche Person vor einem Tresen. Die Person hielt einen schwarzen Koffer in der Hand.

Da die Tanzstunde kurz vor der Beendigung stand, schenkte die Frau dem Mann mit dem Koffer zunächst keine Aufmerksamkeit. Kurz vor Ende der Tanzstunde war die männliche Person jedoch verschwunden. Der mitgeführte Koffer stand hingegen vor dem Tresen. Der Tanzlehrerin war der Mann völlig unbekannt.

Die Frau entschied sich, den Koffer nicht zu berühren. Sie ging auf Nummer sicher, brachte die Kinder aus dem Gebäude und verständigte die Polizei.

Die Polizeibeamten stellten einen schwarzen Schalenkoffer (ca. 60 x 50 cm) mit silbernem Griff und zwei eingerasteten Schlössern fest.

Es erfolgte zunächst die weitere Räumung des Gebäudekomplexes, in dem ein Fitnessstudio und ein Spielwarengeschäft untergebracht sind. Auch der angrenzende Parkplatz wurde abgesperrt.

Das Landeskriminalamt (LKA) rückte mit einer Tatortgruppe an, die den Koffer mit einem mobilen Röntgengerät untersuchte. Im Koffer befand sich lediglich Werkzeug. Ebenfalls wurden Unterlagen vorgefunden, die auf den Inhaber des Koffers, einer Firma mit Sitz im Stadtgebiet Mechernich, hinwiesen.

Ermittlungen ergaben, dass ein Mechaniker den Koffer nach einem Auftrag schlichtweg vergessen hatte.

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen lobt ausdrücklich das umsichtige und vernünftige Handeln der Tanzlehrerin.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell