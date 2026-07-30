Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Malwettbewerb anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Bundespolizei

Nürnberg (ots)

"Was verbindest du mit der Bundespolizei?"

Die Bundespolizei ist täglich für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Einsatz. Zu unseren Aufgaben gehören unter anderem der Schutz der Grenzen, die Sicherheit auf Bahnanlagen und in Zügen, die Unterstützung bei Großveranstaltungen sowie die Bekämpfung von Straftaten. Viele Menschen begegnen unseren Beamtinnen und Beamten im Alltag - am Bahnhof, auf Reisen oder bei Veranstaltungen.

Doch wie sehen Kinder und Jugendliche die Bundespolizei?

Am Wochenende vom 19. bis 20. September 2026 feiert die Bundespolizeiinspektion Nürnberg das 75-jährige Jubiläum der Bundespolizei im Rahmen von zwei besonderen Veranstaltungen.

Am 19.09.2026 September 2026 findet im Gemeinschaftshaus Langwasser ein Benefizkonzert mit dem Bundespolizeiorchester München für geladene Gäste statt.

Am 20.09.2026 veranstalten wir ein öffentliches Bundespolizei-Familienfest gemeinsam mit dem Tag der Schiene der Deutschen Bahn am Rangierbahnhof Nürnberg. Freuen Sie sich gemeinsam mit Familie und Freunden auf spannende Einblicke in die Arbeit der Bundespolizei, interessante Ausstellungen, Vorführungen und Mitmach-Aktionen für Groß und Klein.

Bei beiden Veranstaltungen werden Spenden für die gemeinnützige Organisation Schlupfwinkel e. V. gesammelt, die seit den 1980er-Jahren Kindern und Jugendlichen in der Metropolregion Nürnberg unter anderem bei psychischen Erkrankungen seelische Unterstützung und Hilfsangebote zur Verfügung stellt.

Aus diesem Anlass rufen wir, die Bundespolizeiinspektion Nürnberg, alle interessierten Kinder und Jugendlichen herzlich zur Teilnahme an einem Malwettbewerb auf.

Unter dem Motto "Was verbinde ich mit der Bundespolizei?" könnt Ihr Eurer Kreativität freien Lauf lassen. Ob persönliche Erlebnisse, Begegnungen mit Bundespolizistinnen und Bundespolizisten, spannende Einsätze, Fahrzeuge, Diensthunde oder einfach Eure eigene Vorstellung von Sicherheit, Hilfe und Zusammenhalt - alles, was die Bundespolizei für Euch bedeutet, darf auf Eurem Bild dargestellt werden. Gerne könnt ihr auch gemeinsam ein Bild gestalten.

Die eingereichten Kunstwerke werden im Rahmen beider Veranstaltungen ausgestellt und einem breiten Publikum präsentiert. Die schönsten, kreativsten oder originellsten Bilder werden ausgezeichnet. Die Jury besteht aus Angehörigen der Bundespolizeiinspektion Nürnberg.

Auf die Gewinnerinnen und Gewinner warten attraktive Preise sowie eine Ehrung im Rahmen des Familienfestes am 20. September 2026.

Alle eingereichten Bilder können während der Veranstaltungen gegen eine Spende für den guten Zweck erworben werden.

Teilnahmeinformationen

Teilnahmeberechtigt: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre aus der gesamten Region

Thema: "Was verbinde ich mit der Bundespolizei?"

Format: frei wählbar, mindestens DIN A4

Einsendeschluss: 14. September 2026

Einsendung an:

Bundespolizeiinspektion Nürnberg Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Bahnhofsplatz 6 90443 Nürnberg

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann schnapp Dir Stifte, Farben und Pinsel - oder nutze alles, womit Du gerne kreativ bist - und zeig uns, was Du mit der Bundespolizei verbindest.

Wir freuen uns auf viele kreative Ideen und spannende Kunstwerke!

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