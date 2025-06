Bundespolizeidirektion München: Haftrichtervorführung - Fahndung nach unbekanntem Exhibitionist

Bundespolizeidirektion München

München, Landshut, Augsburg (ots)

Ein 36-Jähriger, der am Mittwoch (11. Juni) u.a. Bundespolizisten am Karlsplatz (Stachus) tätlich angriff, beleidigte und ein Dienst-Kfz beschädigte, kommt vor den Haftrichter. Nach einem Unbekannten, der am Mittwoch (11. Juni) in einem Regionalzug an seinem Geschlechtsteil masturbierte, sucht die Bundespolizei.

* Karlsplatz - Haftrichtervorführung:

Ein 36-jähriger Deutscher war gegen 17 Uhr am S-Bahnhaltepunkt Karlsplatz (Stachus) - aus unbekannten Gründen - mit einem 73-Jährigen aus Gröbenzell in Streit geraten. Als dem mit 2,98 Promille Alkoholisierten eine mitgeführte Wodka-Glasflasche zu Boden fiel und zu Bruch ging, hob er den abgebrochenen Glasflaschenboden auf und bedrohte damit sein Gegenüber; beleidigte den 73-Jährigen zudem.

Die Sachverhaltsaufnahme ergab, dass keine der Personen erkennbare äußerliche Verletzungen erlitt. Eine Datenabfrage ergab außerdem zwei offene Fahndungsnotierungen. Dabei wurde auch bekannt, dass gegen den 36-Jährigen, der unter Führungsaufsicht steht, ein richterlich angeordnetes Alkoholverbot bestand.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wird der Wohnsitzlose, der bereits wiederholt mit Gewaltdelikten auffiel und mehrmals einsass, heute dem Haftrichter vorgeführt. Bei der angeordneten Blutentnahme beleidigte und bedrohte der 36-Jährige Einsatzkräfte und schlug und trat auch mehrfach nach ihnen; Verletzte gab es nicht. Im Dienst-Kfz zerriss er zudem Sitzbezüge. Nun wird wegen Bedrohung, Beleidigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstand gegen Vollzugsbeamte und Sachbeschädigung ermittelt.

** RE3 - Exhibitionistische Handlung:

Die Bundespolizei fahndet mit Bildern aus einer Videoaufzeichnung nach einem Unbekannten, der am Mittwochabend (11. Juni) in einem Regionalzug vor einer 26-Jährigen masturbierte.

Gegen 21:20 Uhr saß eine 26-jährige Deutsche in einem Regionalexpress (RE 3, aus Richtung Landshut). Im Vierersitz ihr gegenüber blätterte ein Mann in einem Magazin, dabei starrte er die Frau aus Ludwigshafen/Rhein an. Unvermittelt steckte er auf dem Weg nach München seine Hand in die Hose und begann diese darin auf und ab zu bewegen. Dann öffnete der Unbekannte seinen Hosenstall, nahm sein Glied heraus und masturbierte schamlos vor der 26-Jährigen. Diese entfernte sich und informierte per Notruf die Polizei.

Am Hauptbahnhof erwarteten Bundespolizisten die Frau aus Rheinland-Pfalz. Eine Videosichtung ergab, dass der Unbekannte am Hauptbahnhof München einen Zug in Richtung Augsburg (RE 9) bestieg. Diesen musste er jedoch vor dem Halt in Augsburg verlassen haben, da informierte und nach ihm fahndende Beamten ihn in Augsburg nicht antrafen. Die Bundespolizei fahndet nun mit Bildern aus der Videoaufzeichnung nach dem Unbekannten und hofft ihm so noch auf die Spur zu kommen.

