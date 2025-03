Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei Waidhaus nimmt mehrfach gesuchten Straftäter fest

Waidhaus (ots)

Waidhaus - Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus haben am Wochenende (14. - 16. März) einen dreifach gesuchten Straftäter festgenommen. Der mit Haftbefehlen gesuchte Osteuropäer ging den Bundespolizisten bei Grenzkontrollen an der A6 bei Waidhaus ins Netz und sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt Weiden.

Der 32-jährige Rumäne vereinte gleich drei Fahndungsersuchen der deutschen Justiz auf sich. Bei einer Grenzkontrolle an der A6 bei Waidhaus blinkte der Fahndungscomputer der Bundespolizisten rot auf. Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verurteilte hatte ihn das Amtsgericht Frankfurt (Oder) im September 2023 zu einer Geldstrafe in Höhe von 750 Euroverurteilt, die er bis heute nicht bezahlt hat. Daraufhin erließ die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) Haftbefehl gegen den 32-Jährigen. Auch die Staatsanwaltschaft Mannheim interessierte sich für den Rumänen. Da er seine Justizschulden in Höhe von 420 Euro aus einer Verurteilung des Amtsgerichts Mannheim wegen Diebstahls nicht beglichen hatte, setzte ihn die Justizbehörde auf die Fahndungsliste. Die Staatsanwaltschaft Mainz schloss den "Fahndungshattrick" gegen den Rumänen mit einem Ersuchen um Aufenthaltsermittlung ab. Da er auch des Diebstals in Mainz verdächtig wird, benötigt die Staatsanwaltschaft die ladungsfähige Anschrift des 32-Jährigen. Diese ist für den nächsten Monat die Justizvollzugsanstalt Weiden. Da er seine Justizschulden nicht bezahlen konnte, lieferten ihn die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt nach Weiden ein. Dort muss er nun die in den Haftbefehlen angeordnete Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell