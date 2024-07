Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Platzkonzert am Rosenheimer Ludwigsplatz

Egerländer Ensemble des Bundespolizeiorchesters spielt in Rosenheim

Bild-Infos

Download

Rosenheim (ots)

Am Samstag, den 20. Juli 2024, tritt ab 10:30 Uhr ein besonderes Ensemble des Münchner Bundespolizeiorchesters am Ludwigsplatz in Rosenheim auf: Es spielen Ludwig Wieser und seine Egerländer. Der Eintritt ist frei.

Die Musiker haben sich mit viel Herzblut der böhmischen Blasmusik verschrieben. Neben den weltbekannten Originalkompositionen von Ernst Mosch zählen unter anderem auch Stücke von Michael Klostermann, Holger Mück, Alexander Pfluger zu ihrem Repertoire. Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim lädt herzlich zum Platzkonzert der Egerländer Besetzung des Bundespolizeiorchesters ein. Mit der Musikveranstaltung möchte die Bundespolizei vor allem auch ihrer besonderen Verbundenheit mit der Bevölkerung in Stadt und Landkreis Rosenheim Ausdruck verleihen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell