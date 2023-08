Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Unerlaubte Wiedereinreise - Bundespolizei bringt Dieb zurück ins Gefängnis

Oberaudorf / Rosenheim (ots)

Die Bundespolizei Rosenheim hat am Donnerstagabend (10. August) bei Grenzkontrollen einen 31-Jährigen festgenommen. Ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera stoppte dessen Reise nach München. Der Mann musste stattdessen für knapp 11 Monate ins Bernauer Gefängnis.

Bei der grenzpolizeilichen Kontrolle in einem Eurocity überprüften die Bundespolizisten die Personalien eines Polen. Dabei stellte sich heraus, dass eine Restfreiheitsstrafe von 324 Tagen offen war. Das Landgericht Gera hatte den polnischen Staatsangehörigen wegen schweren Bandendiebstahls zu sieben Jahren Haft verurteilt. Einen Teil der Strafe verbüßte der Mann bereits in einer thüringischen Justizvollzugsanstalt, bevor er im Juli dieses Jahres abgeschoben wurde. Gleichzeitig war ihm das Freizügigkeitsrecht bis 2028 aberkannt worden. Mit seiner Wiedereinreise sorgte der Gesuchte selbst dafür, dass er die nächste Zeit hinter Gittern verbringen muss. Die Beamten brachten ihn in die Haftanstalt Bernau.

