Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte - Halbnackte schlägt zu

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend (15. Mai) hat eine halbnackte alkoholisierte Frau im Nürnberger Hauptbahnhof einem Beamten der Bundespolizei mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Polizeibeamte hatte ihr helfen wollen.

Gegen 17:20 Uhr meldete die Deutsche Bahn AG telefonisch der Bundespolizeiinspektion Nürnberg, dass sich am Bahnsteig 18 des Nürnberger Hauptbahnhofs eine halbnackte Person aufhalte. Die zum Bahnsteig entsandte Streife traf dort eine Frau an, welche ihren Unterkörper entblößt und auch die Schuhe ausgezogen hatte. Die Bekleidungsstücke lagen am Boden. Offenbar hatte sich die stark alkoholisierte Frau eingenässt und deshalb ihrer Kleidung entledigt.

Von der Inspektion brachte eine Polizeibeamtin eine Decke, damit sich die Frau bedecken könne. Die Betrunkene war jedoch nicht gewillt dies zu tun, sondern beleidigte die junge Beamtin mit Worten und Gesten aufs Gröbste. Ein Polizeibeamter redete beruhigend auf die 45-jährige Deutsche ein und schließlich ließ sie sich von ihm bei der Suche nach der Rufnummer eines Angehörigen im Telefonverzeichnis ihres Mobiltelefons unterstützen. Plötzlich schlug aber die Sitzende dem neben ihr knienden 30-jährigen Beamten mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin wurden die Hände der Frau fixiert. Dagegen wehrte sie sich die 45-Jährige vehement und trat um sich. Erst als sie am Boden lag, konnten der renitenten Frau Handschellen angelegt werden. Durch ihre Angriffe erlitt ein weiterer Polizeibeamter eine Schürfwunde am Unterarm.

Die Messung der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von 2,88 Promille. Die Frau wurde ihrem Betreuer übergeben.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen die Schlagkräftige wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Beleidigung.

Rückfragen bitte an:

Bernhard Turba

Bundespolizeiinspektion Nürnberg

Bahnhofsplatz 6 - 90443 Nürnberg

Telefon: 0911 205551-105

E-Mail: bpoli.nuernberg.presse@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg mit den Revieren in Augsburg,

Ingolstadt und Ansbach ist zuständig für die polizeiliche

Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der Anlagen der

Deutschen Bahn. Die Zuständigkeit umfasst 309 Bahnhöfe und

Haltepunkte sowie 1823 Streckenkilometer in Mittelfranken,

Nordschwaben, dem nördlichen Oberbayern und dem Landkreis Forchheim.

Dies entspricht etwa 23 Prozent der Fläche Bayerns.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell