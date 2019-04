Bundespolizeidirektion München: Bundespolizisten reanimieren leblosen 47-Jährigen

Bundespolizeidirektion München

Am Gründonnerstag (18. April) haben Bundespolizisten einen 47-jährigen Türken im Hauptbahnhof Regensburg erfolgreich wiederbelebt. Der Mann hatte in der WC-Anlage einen Herzstillstand erlitten.

Eine Reinigungskraft hatte den leblosen Mann in der WC-Anlage entdeckt und die Bundespolizei davon in Kenntnis gesetzt. Die eintreffende Streife musste den Bewusstlosen zunächst aus der abgeschlossenen WC-Kabine befreien ehe sie mit der Reanimation beginnen konnte. Die Beamten setzten zuerst den in der Toilettenanlage befindlichen Defibrillator ein und führten anschließend Herzdruckmassage durch.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatte die Spontanatmung bereits wieder eingesetzt. Nach weiterer Versorgung ließ der Notarzt den 47-Jährigen in das Uniklinikum Regensburg verbringen.

Wie sich herausstellte war der Mann am selben Tag aus der Justizvollzugsanstalt Nürnberg entlassen worden. Auf Grund der aufgefundenen Gegenstände, typische Drogenutensilien, ist zu vermuten, dass der Mann in der Toilette Drogen konsumiert hatte.

