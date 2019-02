Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Küchenbrand - eine leicht verletzte Person

Mannheim (ots)

Am Dienstagmittag gegen 16.20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandes in den Mannheimer Stadtteil Lindenhof gerufen. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rheindammstraße war ein Feuer in einer Küche ausgebrochen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Bewohnerin hatte zuvor eine hölzerne Obstschale auf eine noch heiße Herdplatte gestellt. Diese geriet in der Folge in Brand. Die Frau erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro

