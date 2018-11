Bundespolizeidirektion München: Bei Grenzkontrollen: Bundespolizei stoppt Schleuser und Migranten

Die Rosenheimer Bundespolizei hat bei Grenzkontrollen einen mutmaßlichen Schleuser mit deutscher Aufenthaltsgenehmigung vorläufig festgenommen. Bild-Infos Download

Rosenheim / A93 (ots) - Nach wie vor gibt es Feststellungen bei den Grenzkontrollen auf der A93. Dort hat die Rosenheimer Bundespolizei am Sonntag (11. November) einen mutmaßlichen Schleuser festgenommen. Über das Wochenende verteilt befassten sich die Bundespolizisten mit rund 20 Fällen, bei welchen Migranten nicht über die erforderlichen Papiere für den vorgesehenen Aufenthalt in Deutschland verfügten. Die meisten von ihnen waren in international verkehrenden Reisebussen unterwegs.

Im Zuge der Kontrolle der Insassen eines in Italien zugelassenen Busses auf Höhe Kiefersfelden, mussten gleich fünf Personen ihre Reise in Richtung München vorzeitig beenden: Ein 16-jähriger Afrikaner wies sich mit einer italienischen Identitätskarte aus. Die Beamten ließen sich nicht täuschen und bemerkten sogleich, dass das Dokument auf eine andere Person ausgestellt ist. Nach ersten Erkenntnissen stammt der Minderjährige ursprünglich von der Elfenbeinküste. Er wurde in Rosenheim der Obhut des Jugendamtes anvertraut. Im selben Bus befanden sich ferner drei Iraker und ein Nigerianer, die sich überhaupt nicht ausweisen konnten. Während die irakischen Staatsangehörigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an eine Aufnahmestelle für Flüchtlinge weitergeleitet wurden, ist dem nigerianischen Staatsangehörigen die Einreise verweigert worden. Die Bundespolizei überstellte ihn den österreichischen Behörden.

Mit einem Strafverfahren wegen Einschleusens von Ausländern muss ein Türke rechnen. Der 40-Jährige mit deutscher Aufenthaltsgenehmigung brachte mit seinem Pkw zwei Landsleute über die Grenze. Keiner der beiden konnte sich bei der Kontrolle auf der Inntalautobahn ordnungsgemäß ausweisen. Ersten Ermittlungen zufolge war der eine in der Vergangenheit in Italien und der andere vormals in der Bundesrepublik registriert worden. Sie wurden wegen versuchter illegaler Einreise angezeigt und nach Österreich zurückgewiesen beziehungsweise an das zuständige Ausländeramt in Schleswig-Holstein zur weiteren Klärung des Verbleibs im Land weitergeleitet. Der angezeigte mutmaßliche Schleuser durfte nach seiner Vernehmung die Heimreise in Richtung Hamburg alleine fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell