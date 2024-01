Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Sexuelle Belästigung im Zug - Bundespolizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Opfer einer sexuellen Belästigung soll gestern Nachmittag (2.1. / 16:35 Uhr) eine 17-Jährige im RE 2 (Zugnummer: 16260) auf der Fahrt von Hann. Münden in Richtung Kassel-Wilhelmshöhe geworden sein. Ein bislang unbekannter Mann soll der Jugendlichen ohne Erlaubnis zunächst mehrfach an den Oberschenkel gefasst haben. Nach Ankunft im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe soll er ihr dann an das Gesäß gefasst haben. Anschließend verschwand der Mann in unbekannte Richtung. Im Laufe des Abends erstattete die 17-Jährige schließlich Strafanzeige.

Der unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben: Er soll 16-20 Jahre alt und von südländischer Herkunft gewesen sein. Der Verdächtige soll dunkelbraune/schwarze Haare und einen Oberlippenbart gehabt haben. Laut der 17-Jährigen trug er einen grünen Pullover und saß während der Fahrt auf einem roten Koffer/Trolley. Er sprach zudem akzentfrei Deutsch.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann oder selbst Opfer einer dieser Taten wurde, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

